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¿Hay viajes para los Yungas? Esto dicen las autoridades

Las carreteras hacia los Yungas, en el norte del departamento de La Paz, se mantienen transitables y con salidas normales, pese a las persistentes lluvias registradas en los últimos días.

Juan Marcelo Gonzáles

27/03/2026 20:15

Foto: Terminal de Minasa (Archivo)
La Paz

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Las carreteras hacia los Yungas, en el norte del departamento de La Paz, se mantienen transitables y con salidas normales, pese a las persistentes lluvias registradas en los últimos días.

Desde la terminal de Minasa, autoridades de Tránsito confirmaron que no se han reportado deslizamientos recientes que afecten la circulación.

Sin reportes de emergencias

La suboficial Hidalgo, encargada de Tránsito, informó que tanto las rutas hacia Nor Yungas como Sud Yungas están habilitadas.

“No nos han informado de ningún derrumbe… los conductores están saliendo normalmente”, indicó.

Asimismo, explicó que un deslizamiento registrado días atrás en el sector de Tres Marías ya fue atendido y la vía se encuentra despejada.

Llamado a la precaución

Pese a la normalidad en las salidas, las autoridades alertaron sobre el riesgo que representan las lluvias constantes en estas rutas.

Se recomendó a los conductores:

Reducir la velocidad

Evitar circular cerca del borde de la carretera

Tomar precauciones adicionales por el estado húmedo de las vías

“Las carreteras están remojadas, por lo que se debe conducir con mucho cuidado”, señalaron.

Preocupación del sector transporte

Las lluvias han generado preocupación entre transportistas, debido al riesgo de deslizamientos en rutas de alta pendiente y tránsito constante.

 

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