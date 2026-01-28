Investigación por el caso 'maletas' deriva en nuevas aprehensiones

Una mujer abogada y auxiliar de un juzgado fue aprehendida este martes en el marco de las investigaciones del denominado caso 'maletas'.

Imágenes registraron el momento en que la mujer salía luego de brindar su declaración. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la aprehendida sería parte del entorno de la empresa de seguridad involucrada en el caso y presuntamente actuaría como “palo blanco”, figurando como una de las propietarias del capital de la empresa.

Según fuentes fiscales, la empresa de seguridad investigada estaría vinculada a un inmueble relacionado con el juez Hebert Zeballos, donde se hallaron las maletas con la sustancia controlada.

Con esta aprehensión, ya son varias las personas detenidas, entre ellas la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, quien actualmente recibe atención médica.

Este martes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se aprehendió a tres personas más, entre socios capitalistas y el representante legal de la empresa de seguridad donde se encontraron las maletas con droga.

Respecto a Laura Rojas, la Fiscalía anunció que solicitará detención preventiva en la audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público de Santa Cruz adelantó que pedirá 120 días de detención preventiva, por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, informó el fiscal departamental Alberto Zeballos.

La exdiputada fue aprehendida este lunes, luego de prestar su declaración en calidad de testigo. El proceso se abrió tras su arribo a Santa Cruz el pasado 29 de noviembre, procedente de Estados Unidos, en un vuelo privado. Posteriormente, fue vista con varias maletas que habrían sido trasladadas a un galpón de la empresa de seguridad investigada.

La mañana de este martes, Rojas sufrió una descompensación mientras permanecía en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), donde pasó la noche tras su aprehensión.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas aprehensiones dentro de este caso que mantiene en alerta a las autoridades.

