Hoy juega Miguelito: Santos busca cortar su mala racha en el Paulista

Santos entra nuevamente en acción este jueves por el Campeonato Paulista y todas las miradas bolivianas estarán puestas en Miguel Terceros. El encuentro se disputará desde las 19:30 y el equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda está obligado a sumar tras una seguidilla de resultados negativos.

El volante boliviano viene siendo habitual titular en el Peixe, aunque en los últimos partidos fue sustituido durante el segundo tiempo por el argentino Benjamín Rolheiser, una decisión técnica de Vojvoda que generó cuestionamientos tanto en la prensa brasileña como entre los hinchas del club.

A este escenario se suma el delicado presente deportivo de Santos, que acumula seis partidos consecutivos sin conocer la victoria. El golpe más duro se dio en los últimos días, cuando cayó 4-2 ante Chapecoense tras sufrir una remontada jugando como visitante por el Brasileirao.

El duelo de esta noche también será fuera de casa, aunque corresponde al Campeonato Paulista, un torneo distinto al enfrentamiento reciente ante Chapecoense. Para Santos, el partido representa una nueva oportunidad de reacción, mientras Miguelito buscará afirmarse y responder en la cancha en medio de la presión y las críticas.

