[VIDEO] Villamil rozó el grito sagrado: el palo le negó un golazo para Liga

Gabriel Villamil comenzó oficialmente su temporada 2026 con Liga de Quito dejando una grata impresión en su estreno. El futbolista boliviano sumó minutos en la segunda mitad del encuentro ante Orense y estuvo muy cerca de anotar en los instantes finales del compromiso.

Cuando el reloj marcaba el minuto 88, Luis Segovia desbordó por la banda izquierda y cedió el balón hacia el borde del área. Allí apareció Villamil, quien controló con calidad, realizó un amague para sacarse la marca y sacó un remate rasante de pierna derecha, buscando el palo más lejano del guardameta.

El disparo fue preciso y bien direccionado, pero la fortuna estuvo del lado de Orense, ya que el balón se estrelló en el poste derecho del arquero. La jugada pudo significar el tercero para Liga de Quito, que finalmente se impuso por 2-1 y arrancó la temporada con una victoria.

El ingreso del boliviano aportó dinámica y claridad en los minutos finales, dejando buenas sensaciones de cara a lo que viene en el campeonato ecuatoriano.

