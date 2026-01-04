El futuro institucional del Sevilla Fútbol Club podría entrar en una nueva etapa tras conocerse el interés de un grupo inversor internacional encabezado públicamente por Sergio Ramos. El excapitán sevillista sería la cara más reconocible de una propuesta económica de gran magnitud que busca hacerse con el control total de la entidad, según información difundida por medios especializados, según informa el Diario Marca de España.

Aunque Ramos no sería quien aporte la mayor parte del capital, su rol dentro de la operación sería estratégico. El grupo estaría integrado, entre otros, por un fondo de inversión estadounidense y la oferta planteada rondaría los 400 millones de euros por el 100% del capital social del club. No obstante, la operación aún depende de una auditoría externa que determine con exactitud el estado financiero de la institución.

Uno de los puntos más sensibles del proceso está relacionado con la deuda del Sevilla, especialmente con el préstamo participativo otorgado por CVC Capital Partners en 2021. Existe discrepancia sobre si este compromiso debe computarse como deuda real, un factor que podría modificar de forma significativa la valoración final del club y el alcance de la propuesta presentada.

La iniciativa liderada por Ramos no es la única que se encuentra sobre la mesa. El Sevilla analiza al menos tres alternativas, entre ellas una oferta extranjera que quedó en pausa tras la fase de revisión financiera y la conocida propuesta impulsada por la denominada Tercera Vía. Sin embargo, la encabezada por el exdefensor destaca por su volumen económico.

Pese a ello, la propuesta presenta un punto que genera dudas en el entorno sevillista: el monto ofrecido estaría destinado exclusivamente al valor empresarial del club, sin contemplar una ampliación de capital que permita sanear las cuentas. Esta condición podría chocar con la intención de la entidad, que busca no solo un cambio de propiedad, sino también un respaldo financiero que facilite la recuperación deportiva a corto plazo.

