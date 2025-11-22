Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos: Representantes de la Justicia serán parte

Representantes de la Justicia integrarán la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos que investigará la corrupción, desfalco y robo en el sector que provocó un desabastecimiento de combustibles durante los últimos meses.

Así lo confirmó el presidente Rodrigo Paz, al anticipar la conformación de más comisiones para indagar el robo de más de $us 15.000 millones durante los gobiernos del MAS-IPSP.

“La Comisión de la Verdad de Hidrocarburos nos va a dar, con la representación de fuerzas políticas, con instituciones (y) con la Justicia, la absoluta transparencia”, aseguró el presidente en un acto en la ciudad de Santa Cruz donde participó en la inauguración de un frigorífico de una empresa privada.

La conformación de la Comisión fue anunciada por Paz el 20 de noviembre, tras denunciar “hechos gravísimos” de corrupción, desfalco y robo en el sector de hidrocarburos.

De acuerdo con Paz, son “miles y millones de dólares que nos han robado” y afirmó que la Comisión permitirá mostrar “cuál es la cloaca que nos dejaron” e identificar a los responsables para que “paguen sus culpas ante la justicia”.

Para coadyuvar en esta misión, Paz ordenó al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y a todas las instituciones vinculadas a los hidrocarburos, una absoluta apertura para que informen qué ha pasado con cada litro de combustible.

“Tenemos que ordenarnos y la forma de ordenarnos es tomar con claridad la verdad, para tomar sobre esa verdad decisiones que den perspectiva de futuro”, dijo.

Advirtió que el mundo está mirando a Bolivia y que si hoy hay Estados e instituciones que están coadyuvando para que el combustible llegue al país, “tarde o temprano nos van a decir, oiga, ¿y cómo usó esto?, ¿de qué manera está beneficiando?, ¿de qué manera usted está haciendo un sacrificio para que el país se pueda mover y tenga garantías?”.

“Tenemos que trabajar con la verdad y con la transparencia, y eso va a ser voluntad de este gobierno”, comprometió.

Fuente; ABI

