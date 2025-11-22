Paul Pogba volvió a competir después de 811 días. Su reaparición se produjo en el estadio Roazhon Park de Rennes, ya con la camiseta número 8 del Mónaco, tras cumplir su sanción por dopaje y completar una exigente preparación física antes de recibir una nueva oportunidad en el equipo del Principado. Ingresó al campo en el minuto 84 y 11 segundos, con el marcador 4-0 en contra, y acompañado por una ovación cálida de la afición rival. Su equipo descontó luego para el 4-1 final.

El francés disputó apenas once minutos, pero esos instantes significaron un reinicio. Al concluir el encuentro, se arrodilló en el césped y se tomó unos segundos para sí mismo, en una imagen que recorrió Europa. Pogba ya estaba preparado para entrar desde el minuto 78, aunque tuvo que esperar a que el balón saliera del campo. Todavía vio un penal en contra en el 82, antes de que finalmente llegara el momento de su retorno.

La reacción del público, atento a cada uno de sus movimientos, fue un impulso emocional para el mediocampista, que se ubicó en el centro del campo. El Mónaco necesita su aporte, en medio de una racha adversa que lo dejó en la octava posición con tres derrotas consecutivas, mientras que el Rennes escaló al quinto lugar.

Pogba había expresado meses atrás que, pese a las dudas, nunca perdió la idea de volver. Recordó que su motivación era que sus hijos pudieran verlo otra vez en el campo. Su llegada al Mónaco estuvo marcada por la emoción: firmó contrato entre lágrimas, agradecido por la confianza del club y con imágenes vivas de todo lo que atravesó desde su suspensión.

El duelo ante Rennes marcó también su debut en la Ligue 1, una competencia que nunca había disputado. Hasta entonces, su carrera había transitado entre Manchester United, Juventus y la selección francesa, con la que fue campeón del mundo en 2018. No jugaba desde el 3 de septiembre de 2023, cuando sumó minutos con la Juventus ante el Empoli, ocho días antes de su suspensión cautelar por un positivo por testosterona. El contraanálisis confirmó el resultado y el 29 de febrero de 2024 fue sancionado con cuatro años.

En septiembre de 2024, el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la sanción a 18 meses, al considerar que el consumo no había sido intencional. Ya desligado de la Juventus, el Mónaco decidió incorporarlo para esta temporada, y finalmente este sábado pudo volver a la competición.

Cuando Pogba entró, su equipo ya caía con claridad. Ait Boudlal, Camara, Embolo y Blas firmaron el 4-0 que definió el encuentro antes de su ingreso. El Mónaco también sufrió la expulsión de Denis Zakaria, que dejó al equipo en inferioridad. Entre los cambios realizados, el técnico aún demoró en incluir a Pogba, mientras el francés seguía calentando. Después del cuarto gol, finalmente pisó el campo y volvió a competir, dejando la única nota positiva para un Mónaco golpeado.

