Se expande: Banco Económico abre moderna sucursal en el corazón de Oruro

Banco Económico inauguró una moderna agencia en la ciudad de Oruro, ubicada en la intersección de las calles La Plata y Sucre, como parte de su plan de expansión a nivel nacional. La nueva infraestructura, valuada en aproximadamente dos millones de dólares, está diseñada para fortalecer la inclusión financiera y atender de manera especializada a los sectores minero, comercial y agroindustrial del departamento.

“Estamos orgullosos de entregarle a Oruro un edificio que embellece el centro de la ciudad. Es una infraestructura moderna, con una fachada completa de vidrio; un regalo para este departamento, resultado de una inversión de alrededor de 2 millones de dólares”, destacó el gerente general del Banco Económico, Sergio Asbún.

Con esta apertura, la entidad refuerza su presencia en el altiplano y consolida su rol como aliado estratégico del desarrollo productivo boliviano.

La inauguración contó con la presencia de gerentes nacionales y locales, autoridades municipales, empresarios y clientes que celebraron este nuevo hito en la expansión del Banco Económico.

