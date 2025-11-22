TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Se expande: Banco Económico abre moderna sucursal en el corazón de Oruro

La entidad financiera apuesta por el desarrollo regional con una gran inversión y servicios adaptados a los sectores productivos del altiplano.

Silvia Sanchez

22/11/2025 16:26

Foto Red Uno
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Banco Económico inauguró una moderna agencia en la ciudad de Oruro, ubicada en la intersección de las calles La Plata y Sucre, como parte de su plan de expansión a nivel nacional. La nueva infraestructura, valuada en aproximadamente dos millones de dólares, está diseñada para fortalecer la inclusión financiera y atender de manera especializada a los sectores minero, comercial y agroindustrial del departamento.

“Estamos orgullosos de entregarle a Oruro un edificio que embellece el centro de la ciudad. Es una infraestructura moderna, con una fachada completa de vidrio; un regalo para este departamento, resultado de una inversión de alrededor de 2 millones de dólares”, destacó el gerente general del Banco Económico, Sergio Asbún.

Con esta apertura, la entidad refuerza su presencia en el altiplano y consolida su rol como aliado estratégico del desarrollo productivo boliviano.

La inauguración contó con la presencia de gerentes nacionales y locales, autoridades municipales, empresarios y clientes que celebraron este nuevo hito en la expansión del Banco Económico.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD