Rodney Rogers, exjugador de la NBA durante 12 temporadas, falleció este sábado a los 55 años, tras haber pasado los últimos 17 paralizado de hombros hacia abajo debido a un accidente de motocross.

Rogers, nacido en 1971, jugó en los Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets, Philadelphia 76ers y Phoenix Suns, con quienes obtuvo el Premio al Sexto Hombre del Año en el 2000.

La NBA confirmó su muerte y expresó sus condolencias a la familia y allegados del exjugador, destacando su “extraordinaria resiliencia”. En el comunicado, la liga recordó su aporte como compañero de equipo y sus valores fuera de la cancha, además de enviar un mensaje especial a su esposa Faye y a toda su familia.

El alero se formó en la Universidad de Wake Forest, donde fue elegido Mejor Jugador de la ACC en su último año, con promedios de 21,2 puntos y 7,4 rebotes por partido. Ese desempeño lo llevó a ser seleccionado en el puesto número 9 de la primera ronda del draft de 1993 por los Nuggets.

Durante su carrera profesional promedió 10,9 puntos y 4,5 rebotes por encuentro. Su vida cambió por completo el 28 de noviembre de 2008, cuando sufrió un accidente de motocicleta en una zona rural del condado de Vance, en Carolina del Norte, que lo dejó paralizado tras caer en una zanja y volcar con el manillar de su vehículo.

Mira la programación en Red Uno Play