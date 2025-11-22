TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

La NBA llora el fallecimiento de Rodney Rogers, símbolo de lucha y coraje

El exjugador de la NBA durante 12 temporadas, falleció este sábado a los 55 años.

EFE

22/11/2025 17:39

Foto: Internet.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Rodney Rogers, exjugador de la NBA durante 12 temporadas, falleció este sábado a los 55 años, tras haber pasado los últimos 17 paralizado de hombros hacia abajo debido a un accidente de motocross.

Rogers, nacido en 1971, jugó en los Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets, Philadelphia 76ers y Phoenix Suns, con quienes obtuvo el Premio al Sexto Hombre del Año en el 2000.

La NBA confirmó su muerte y expresó sus condolencias a la familia y allegados del exjugador, destacando su “extraordinaria resiliencia”. En el comunicado, la liga recordó su aporte como compañero de equipo y sus valores fuera de la cancha, además de enviar un mensaje especial a su esposa Faye y a toda su familia.

El alero se formó en la Universidad de Wake Forest, donde fue elegido Mejor Jugador de la ACC en su último año, con promedios de 21,2 puntos y 7,4 rebotes por partido. Ese desempeño lo llevó a ser seleccionado en el puesto número 9 de la primera ronda del draft de 1993 por los Nuggets.

Durante su carrera profesional promedió 10,9 puntos y 4,5 rebotes por encuentro. Su vida cambió por completo el 28 de noviembre de 2008, cuando sufrió un accidente de motocicleta en una zona rural del condado de Vance, en Carolina del Norte, que lo dejó paralizado tras caer en una zanja y volcar con el manillar de su vehículo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD