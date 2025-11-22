La IA revela cuál es el signo más 'tacaño' del horóscopo: sorpresa en el ranking

El término “tacaño” es uno de los más populares para describir a quienes piensan dos veces antes de gastar, comparan precios hasta el cansancio o buscan ahorrar cada peso posible.

Y para despejar dudas (o generar peleas amistosas), la inteligencia artificial reveló cuál es el signo del zodíaco que más fama tiene por cuidar su billetera.

3. Virgo

Para la IA, Virgo no es tacaño: es estratega. Si puede evitar un gasto, lo evita, pero siempre con lógica. Compara precios, analiza opciones y planifica todo al detalle. Eso sí: cuando se trata de calidad, no anda con vueltas. Prefiere pagar bien una vez que barato muchas veces.

2. Capricornio

Capricornio es el clásico signo que piensa en el futuro mientras los demás viven el presente. No gasta por gastar: cree que todo debe ser una inversión. Revisa sus finanzas con frecuencia, controla gastos y suele preferir planes tranquilos y caseros para no gastar de más. Para la IA, el dinero es su símbolo de seguridad.

1. Tauro

El puesto número uno se lo lleva Tauro, el rey o reina de las promociones, descuentos y cupones. Le encanta lo bueno, pero siempre que no sea caro. Puede gastar mucho, sí, pero solo si siente que realmente vale la pena.

Según la IA, los taurinos son los más “tacaños” del zodíaco… pero no por mezquindad, sino por amor al control y a las compras inteligentes.

