¿Qué se sabe de la salud de Miss Jamaica tras su caída del escenario? Te contamos

La noche del 19 de noviembre se volvió trágica para Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, cuando sufrió una aparatosa caída desde el escenario durante el desfile preliminar.

La joven de 28 años, quien además es doctora, tuvo que ser trasladada en camilla, lo que generó preocupación inmediata entre los seguidores del certamen y los internautas que presenciaron el accidente en video.

Tras el incidente, la Organización de Miss Universo (MUO) informó que Gabrielle no sufrió fracturas, pero permanecería hospitalizada para observación. Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización, aseguró en redes sociales que la joven se encontraba bien, aunque seguía bajo supervisión médica debido a la gravedad del accidente.

Sin embargo este sábado, la familia de Gabrielle emitió un comunicado en el que confirmó que la reina de belleza se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde deberá permanecer al menos siete días bajo vigilancia especializada.

La familia pidió oraciones por su pronta recuperación, señalando que su estado no era tan alentador como se esperaba inicialmente. Se conoce que, la joven sufrió laceraciones en la barbilla y el pie.

