¿Qué es el ghosting y por qué duele más que el rechazo?

Desaparecer sin dejar rastro se ha consolidado como una práctica sistemática que redefine las dinámicas afectivas en la actualidad. Este comportamiento, conocido globalmente como ghosting, implica el cese total de la comunicación sin ofrecer una explicación previa a la otra persona.

El auge de las aplicaciones de citas ha creado un entorno de consumo vincular donde la abundancia de opciones reduce la responsabilidad hacia el otro. La distancia física y el anonimato que ofrece la tecnología permiten a los usuarios evitar confrontaciones incómodas mediante un simple clic.

El perfil de quien decide esfumarse

Investigaciones recientes sugieren que los hombres y los sectores más jóvenes de la población son quienes recurren a esta práctica con mayor frecuencia. Además, las creencias sobre el amor influyen notablemente, pues quienes creen en el destino ven el ghosting como una señal de que la relación no debía ser.

Rasgos psicológicos y la Tríada Oscura

Ciertos patrones de personalidad, como el narcisismo y el maquiavelismo, están estrechamente vinculados a la tendencia de abandonar vínculos de corta duración. Estos individuos suelen priorizar su propia comodidad y utilizan el silencio como una herramienta de gestión emocional rápida y sin empatía.

Muchos perpetradores justifican su silencio bajo la premisa errónea de que desaparecer duele menos que enfrentar una ruptura explícita. Sin embargo, detrás de este acto suele esconderse un deseo profundo de evitar la confrontación o la sensación de agobio ante la sobrecomunicación.

A diferencia de un rechazo directo, la falta de cierre mantiene a la persona afectada en un estado de incertidumbre y búsqueda constante de respuestas. El malestar emocional se extiende en el tiempo debido a la imposibilidad de procesar un final que nunca fue comunicado verbalmente.

La urgencia de la honestidad emocional

Aunque el silencio parezca la ruta más sencilla para quien se marcha, las consecuencias para la salud mental de quien se queda son devastadoras. La claridad y la comunicación honesta siguen siendo los pilares fundamentales para finalizar cualquier interacción humana de forma ética y respetuosa.

Fuente: Infobae.

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