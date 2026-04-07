Científicos descubren una forma de vida única que no se parece a nada conocido, ¿de qué se trata?

Hace unos 400 millones de años, la Tierra albergaba unas extrañas columnas verticales de ocho metros de altura que desafiaban el paisaje de la época. Durante décadas, la comunidad científica clasificó a estos ejemplares del género Prototaxites como hongos gigantes que cumplían el rol de los árboles actuales.

Sin embargo, una investigación publicada en enero de 2026 por la revista Science Advances ha dado un vuelco definitivo a esta teoría histórica. El estudio, liderado por expertos de la Universidad de Edimburgo, sostiene que estos organismos pertenecen a un linaje eucariota extinto y totalmente independiente.

Tecnología de vanguardia para desvelar el misterio

El equipo analizó ejemplares de la especie Prototaxites taiti hallados en el yacimiento de Rhynie Chert, un sitio famoso por su excepcional estado de conservación. Mediante el uso de láseres y reconstrucciones en 3D, se logró observar una anatomía compleja compuesta por tres tipos de tubos interconectados.

Esta estructura tridimensional difiere radicalmente de las redes de filamentos simples que caracterizan a los hongos que conocemos en la actualidad. Los resultados demuestran que estos seres eran organismos muy elaborados que no encajan en ninguna de las clasificaciones biológicas tradicionales de nuestro tiempo.

La huella química que descarta el origen fúngico

Gracias a la inteligencia artificial, los científicos examinaron la composición química de los fósiles y confirmaron la ausencia total de quitina y betaglucano. Estos polímeros son fundamentales en las paredes celulares de los hongos, y su inexistencia descarta cualquier vínculo familiar con dicho reino.

A pesar de que el espécimen analizado era pequeño, los investigadores extienden estas conclusiones a los parientes gigantes que habitaron el período Devónico. Este hallazgo refuerza la idea de que la historia de la vida incluyó experimentos evolutivos únicos que no dejaron rastro en la biodiversidad moderna.

Fuente: Clarin.

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