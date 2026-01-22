La justicia de China ejecutó en las últimas horas a Xu Jinhua, una mujer declarada culpable de torturar y asesinar a su hijastra de 12 años en la provincia de Fujian. El caso generó un profundo impacto a nivel global debido a los escabrosos detalles de los abusos que sufrió la menor antes de fallecer.

Diecisiete días de agonía

Según los informes judiciales ratificados por la Corte de Intermediación de Putian, la mujer mantuvo a la niña atada a un retrete durante 17 días continuos. Durante ese periodo, la menor fue privada sistemáticamente de alimentos, golpeada, quemada y obligada a ingerir una cantidad masiva de laxantes (alrededor de 1.600 pastillas), según informa China Daily.

La investigación determinó que la víctima murió por inanición y por las múltiples lesiones sufridas durante el cautiverio. La ejecución de la sentencia de muerte se llevó a cabo tras la revisión obligatoria de la Corte Suprema de Fujian, cumpliendo con los protocolos de la pena capital en el gigante asiático.

El padre: de 5 a 13 años de cárcel

El proceso judicial también sentó en el banquillo de los acusados al padre biológico de la niña, Liu Jiang. En una primera instancia, el hombre había sido condenado a cinco años y seis meses de prisión por complicidad y lesiones, reporta El Heraldo de México.

Sin embargo, el Tribunal Superior Popular de Fujian calificó esa pena inicial como "manifiestamente demasiado leve". Tras una revisión del caso, los jueces determinaron que el progenitor falló en su deber de protección legal y colaboró activamente al proporcionar sedantes para someter a su hija. Por ello, su condena fue elevada a 13 años y seis meses de cárcel. El tribunal permitió que la ejecutada se reuniera con sus familiares cercanos antes de que se aplicara la sentencia de muerte.

