Felcn secuestra droga, inmuebles y aprehende a siete personas en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz ejecutó seis operativos en diferentes zonas del departamento, logrando el secuestro de 15 paquetes de drogas, 12 de cocaína y 3 de marihuana, además de dos inmuebles, dos motocicletas y varios dispositivos electrónicos, en un golpe al narcotráfico valorado en $us 111.112.

Durante las intervenciones, siete personas fueron aprehendidas y actualmente se encuentran con detención preventiva en la cárcel de Palmasola por el delito de tráfico de sustancias controladas.

El teniente coronel Alexander Barrientos, director de la Felcn en Santa Cruz, explicó que entre los operativos más relevantes se incautaron 11.220 gramos de cocaína y 3.116 gramos de marihuana, además de 336,150 kilogramos de sustancias líquidas controladas y 188,750 kilogramos de sustancias sólidas. También se recuperaron cinco celulares que formaban parte de las investigaciones.

“El procedimiento incluyó la persecución de individuos que intentaron escapar al notar la presencia policial. Los sospechosos abandonaron motocicletas y una mochila camuflada que contenía nueve paquetes en forma de ladrillo, los cuales dieron positivo para cocaína en la prueba de campo”, detalló el Tcnel. Barrientos.

Mira la programación en Red Uno Play