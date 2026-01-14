TEMAS DE HOY:
Armin Dorgathen+ Caso Yuvinca QNMP

Policial

Intento de fuga en Oruro: reo sube al muro y es reducido por la Policía

El hecho quedó registrado en video y ocurrió en el penal de San Pedro, ubicado en pleno centro de la ciudad de Oruro.

Juan Marcelo Gonzáles

14/01/2026 11:56

Foto: Reo en intento de fuga (captura de video)
Oruro

Un intento de fuga fue frustrado por la Policía Boliviana en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de Oruro, hecho que quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo un privado de libertad escala uno de los muros del centro penitenciario, mientras efectivos policiales reaccionan de inmediato, rodean el sector y logran impedir que el reo escape. La escena fue grabada por un conductor desde el interior de su vehículo.

 

 

El penal de San Pedro de Oruro está ubicado en una zona urbana, entre las calles Tomás Barrón y Teniente León. Según un reporte de 2024, en este centro de reclusión existen alrededor de 1.400 personas privadas de libertad.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial de la Policía Boliviana que brinde mayores detalles sobre el hecho, así como sobre la situación del interno involucrado y las medidas adoptadas tras el intento de fuga.

 

