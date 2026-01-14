¡Lo apuñalaron por la espalda por robarle un celular! Capturan a tres de los agresores de un joven de 22 años en Oruro

Un joven de 22 años fue víctima de un brutal ataque el pasado viernes 9 de enero. Mientras caminaba por la vía pública, fue interceptado por una banda compuesta por seis individuos quienes, con el único objetivo de sustraerle su teléfono celular, lo atacaron cobardemente por la espalda utilizando un arma punzocortante.

El reporte oficial indica que el asalto ocurrió mientras efectivos de la Policía Boliviana realizaban patrullajes preventivos en la zona. Al percatarse del hecho y de la fuga de los sospechosos, se activó un plan de reacción oportuna que permitió dar alcance a tres de los seis presuntos delincuentes.

Los sujetos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se confirmó su identidad y se inició el proceso en su contra.

La víctima, que presentaba lesiones de diversa consideración producto de la puñalada, recibió atención médica mientras la justicia determina la situación legal de los capturados. Actualmente, estos se encuentran en calidad de aprehendidos bajo la supervisión del Ministerio Público.

El jefe policial a cargo de las investigaciones brindó detalles técnicos sobre la tipificación del delito y el estado de la intervención.

“Se ha tomado conocimiento de un caso de robo con característica de agravado, seguido de lesiones graves y leves, donde la víctima es un joven de sexo masculino de 22 años. Gracias a la reacción oportuna de la Policía Boliviana, se ha logrado capturar a tres personas que fueron parte de este hecho”, manifestó el jefe policial a cargo del caso.

La investigación continúa abierta para dar con el paradero de los otros tres involucrados que lograron darse a la fuga tras el ataque.

