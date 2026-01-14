Familiar de las víctimas relata cómo ocurrió el fatal accidente que dejó 12 muertos en Puerto Quijarro

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la ruta Bioceánica, a la altura del Botadero municipal, entre Puerto Suárez y Puerto Quijarro, dejó un saldo devastador de 12 personas fallecidas, entre ellas varios niños. El hecho generó profunda consternación en Santa Cruz.

Según el informe preliminar de la Unidad Operativa de Tránsito, el vehículo involucrado era conducido por un adolescente de apenas 14 años, quien no contaba con licencia de conducir. Además, se presume que circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del motorizado y se estrelló violentamente contra un árbol.

Edgar Ayala, familiar de varias de las víctimas, relató con la voz quebrada el impacto que dejó la tragedia en su familia. “Tengo familiares fallecidos, mi primo Lucio Ayala Camabará, y de parte de mi esposa también hay primas y sobrinas. Son doce los fallecidos, pertenecientes a dos o tres familias”, señaló.

Las víctimas retornaban de una fiesta de 15 años que se había realizado en un local de Puerto Quijarro. El grupo se dirigía al barrio Paradero, en el municipio de Puerto Suárez, cuando ocurrió el accidente. Según Ayala, el exceso de velocidad y la falta de seguridad en el vehículo fueron factores determinantes.

“Tengo entendido que iban muy rápido y el joven perdió el control. El vehículo no tenía asientos, iban todos amontonados. Por eso los niños no resistieron el impacto”, explicó.

Para el familiar, lo ocurrido fue consecuencia directa de una cadena de irresponsabilidades.

“No se puede entender cómo dejaron conducir a un menor de 14 años, a esa hora y además bajo los efectos del alcohol. Doce personas murieron por algo que se pudo evitar”, lamentó.

Ayala recordó el momento en que se enteró del accidente.

“Estaba en mi casa cuando me llamaron. Fui al lugar y vi a los niños ahí abajo. Me puse en shock. Cuando vi a mi primo fallecido dentro del vehículo fue devastador. Él tenía 25 años, era una persona tranquila. Todo esto pasó por un acto de irresponsabilidad”.

Las investigaciones continúan para determinar quién autorizó que el adolescente condujera el vehículo y si existió consumo de alcohol. Mientras tanto, Puerto Quijarro permanece sumido en el luto por una tragedia que dejó familias destrozadas y un dolor que no se puede reparar.

