Cuenta regresiva: el mundo mira el regreso de Artemis II y tú podrás verlo por Red Uno de Bolivia

El mundo se prepara para presenciar uno de los momentos más importantes de la exploración espacial reciente. La misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra este viernes 10 de abril de 2026, tras completar un histórico viaje tripulado alrededor de la Luna.

El amerizaje de la cápsula Orion está previsto para las 20:07 (8:07 p.m.) hora de Bolivia, cuando la nave descienda en el océano Pacífico, frente a la costa de California.

¿Dónde ver el amerizaje en Bolivia?

El evento podrá seguirse en vivo desde Bolivia a través de:

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Además, la cobertura incluirá imágenes en tiempo real del descenso, análisis y todos los detalles de este momento histórico.

Un regreso a toda velocidad

La cápsula Orion realizará una de las maniobras más críticas de la misión: el reingreso a la atmósfera terrestre, alcanzando velocidades cercanas a los 40.000 km/h y soportando temperaturas extremas de hasta 2.700 °C.

Tras esta fase, desplegará sus paracaídas antes de caer en el océano, donde equipos especializados de la Marina estadounidense estarán listos para recuperar a la tripulación.

Un viaje que marca historia

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes completan una misión de 10 días que los llevó más lejos que cualquier ser humano en la historia reciente.

El momento más esperado

El amerizaje será la fase final de una misión clave para el futuro de la exploración lunar, ya que permitirá validar tecnologías y procedimientos para próximas misiones.

Cuenta regresiva

Todo está listo para el gran momento.

Desde Bolivia, podrás seguir cada segundo en vivo a través de Red Uno y ser parte de este hito histórico.

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