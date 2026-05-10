José Luis Gálvez, vocero presidencial, convocó a los alcaldes, concejales y representantes de la Federación de Campesinos del Departamento de La Paz a una reunión programada para este lunes 8 de mayo de 2026 a las 8:00 a.m. en el Piso 21 de la Casa Grande del Pueblo. El objetivo de este encuentro es replicar el diálogo realizado ayer en una forma más operativa, con el enfoque en las necesidades específicas de cada región del Departamento de La Paz.

Agenda de la reunión

Gálvez detalló que durante la reunión se tratarán temas clave como las vías camineras, la infraestructura productiva y otras infraestructuras fundamentales para el desarrollo del Departamento de La Paz. Un punto central de la discusión será la inversión en la exploración y explotación de Mayaya, un tema que el gobierno considera prioritario para reactivar la economía del departamento.

Según el vocero, en el pasado las inversiones no se canalizaron hacia La Paz, sino hacia otras regiones, y ahora se busca revertir esta situación para beneficiar al departamento.

Diálogo en todos los departamentos

El vocero también aclaró que este encuentro es solo el inicio de un proceso más amplio que se replicará en otras regiones del país.

"Estamos armando el cronograma para los otros departamentos. Este proceso empieza mañana en el Departamento de La Paz, pero luego se replicará en otras regiones, respetando la coordinación con cada una", explicó José Luis Gálvez. Aunque la fecha exacta para otros departamentos aún no se ha definido, se espera que las reuniones en Santa Cruz y otras regiones se realicen en los próximos días, conforme a la planificación.

Objetivo central: Planificación del desarrollo

Gálvez reiteró que el objetivo de estos encuentros es llevar a cabo una planificación del desarrollo que priorice el bienestar de los ciudadanos en el Departamento de La Paz y, posteriormente, en otros departamentos.

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