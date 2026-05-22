Alcaldía cruceña intensifica vacunación contra la influenza en hospitales y colegios

Ante el incremento de casos de influenza en Santa Cruz, la Alcaldía realizará campañas de vacunación gratuita en hospitales y unidades educativas, con el objetivo de aumentar la cobertura de inmunización y reducir los contagios.

El secretario Municipal de Salud, José Carlos Gutiérrez, informó que actualmente se reportan cerca de 1.700 casos y 23 fallecidos a causa de la enfermedad, situación que preocupa a las autoridades debido al bajo porcentaje de personas vacunadas.

“Teníamos el número de cerca de 1.700 personas y 23 fallecidos, que es lo que nos preocupa. Sobre todo, la cobertura de inmunización en la población es muy baja, apenas alcanza el 30%, entonces estamos tratando de realizar este tipo de actividades para estimular a que la población acuda a su centro y se vacune contra la influenza de forma gratuita”, señaló la autoridad municipal.

Gutiérrez recomendó a la población reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos contagios, entre ellas el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo ante síntomas respiratorios, la ventilación de ambientes y evitar espacios cerrados.

Asimismo, pidió a las personas acudir oportunamente a un centro de salud en caso de presentar síntomas gripales y evitar la automedicación.

“Muchas veces la automedicación complica el cuadro porque la persona deja de asistir de forma temprana y llega con complicaciones”, advirtió.

Consultado sobre cómo fortalecer las defensas del organismo, el secretario municipal recomendó mantener una buena alimentación.

Por otra parte, anunció que la Alcaldía coordinará con el Servicio Departamental de Educación (Seduca) para evaluar la aplicación inmediata del horario de invierno debido a las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

“Vamos a coordinar con el Seduca para ver si en los próximos días se puede aplicar un horario de invierno, porque las temperaturas nos han sorprendido con niveles muy bajos”, concluyó.

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