Comisión inicia tratamiento en detalle de ley para designar vocales del TSE

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, retomó a las 16:30 la sesión, e inició el tratamiento en detalle de la ley para la designación de cuatro vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se debate una ley fusionada de cuatro proyectos de ley que llegaron hasta la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el detalle proporcionado, dos de las iniciativas legislativas fueron presentadas por la Alianza Unidad, una por la Alianza Libre, y un proyecto adicional corresponde a una propuesta repuesta de la anterior legislatura. Todas tienen como objetivo establecer el marco legal para la elección y posesión de las nuevas autoridades electorales departamentales.

El tratamiento de estas normas busca garantizar la continuidad administrativa y la seguridad jurídica del proceso electoral en el país, evitando vacíos institucionales ante el inminente vencimiento de mandato de los actuales vocales.

Se prevé que, tras la revisión técnica y jurídica en la instancia correspondiente, la Cámara de Diputados trate el proyecto consensuado en sesión plenaria durante la semana que viene, con el fin de avanzar hacia una resolución oportuna antes del cierre de la gestión 2025.

