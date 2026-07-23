Así quedó el sorteo que definirá el camino al título de la Copa Bolivia 2026

La Copa Bolivia 2026 ya tiene definidos sus grupos para la fase inicial del campeonato, que reunirá a los equipos de la División Profesional en una competencia paralela al torneo todos contra todos y que entregará importantes premios internacionales.

El Grupo A estará integrado por San Antonio de Bulo Bulo, ABB, Aurora y Real Potosí.

En el Grupo B competirán Always Ready, Totora Real Oruro, Real Tomayapo y Nacional Potosí.

Por su parte, el Grupo C quedó conformado por Guabirá, Oriente Petrolero, The Strongest y FC Universitario.

Finalmente, el Grupo D tendrá como protagonistas a Bolívar, GV San José, Blooming e Independiente Petrolero.

De acuerdo con el formato de competencia, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán directamente a la siguiente fase, mientras que los terceros disputarán una instancia de playoffs para completar el cuadro de clasificación. Además, el certamen incluirá los tradicionales clásicos interserie durante su desarrollo.

La Copa Bolivia comenzará el 19 de agosto y se extenderá hasta el 21 de diciembre. El torneo se disputará de manera simultánea al campeonato todos contra todos: los partidos de la liga se jugarán los fines de semana, mientras que los encuentros de la Copa Bolivia se desarrollarán entre semana.

El campeón del certamen obtendrá un boleto a la Copa Libertadores, mientras que el subcampeón asegurará su clasificación a la Copa Sudamericana, lo que convierte a la competencia en una de las más importantes del calendario del fútbol boliviano.

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