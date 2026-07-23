Sporting Santa Cruz, la casa del fútbol boliviano, recibe a la Sub-15 y al fútbol femenino

Sporting Santa Cruz continúa afianzándose como uno de los complejos deportivos más importantes de Bolivia. Sus modernas instalaciones son utilizadas por las selecciones nacionales, clubes profesionales y torneos oficiales, convirtiéndose en un punto de referencia para el desarrollo del fútbol boliviano.

Este jueves, la actividad será intensa en sus predios. En una de las canchas entrenará la Selección Boliviana Sub-15, en el horario de 09:00 a 11:00, mientras que en otra se disputará, de 10:00 a 12:00, el encuentro entre el equipo profesional femenino de Oriente Petrolero e Independiente de Sucre, correspondiente a la Liga Femenina.

En entrevista con Red Uno de Bolivia, Rodrigo Marion destacó que Sporting Santa Cruz se ha convertido en la casa de las selecciones nacionales, al recibir de manera constante a distintas categorías de la Verde.

"En estos días hemos sido la casa de la selección. Hemos recibido a la Sub-15, también a las selecciones Sub-17, Sub-20 y anteriormente a la selección absoluta durante su preparación para sus compromisos internacionales", señaló.

El dirigente también resaltó que recientemente Oriente Petrolero utilizó las instalaciones para sus entrenamientos y quedó conforme con la infraestructura del complejo, que cuenta con canchas de césped natural y sintético, además de gimnasios y vestuarios de primer nivel.

"Nos llena de orgullo poder colaborar con los clubes y con la Federación Boliviana de Fútbol. Queremos seguir aportando al crecimiento del fútbol nacional y brindar espacios donde los equipos puedan prepararse en las mejores condiciones", afirmó Marion.

Además del trabajo con las selecciones y los equipos profesionales, Sporting Santa Cruz será sede de la Copa Patria, un torneo de fútbol formativo que se desarrollará del 6 al 9 de agosto y reunirá a delegaciones de Beni, Tarija, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

La competencia estará dirigida a las categorías Sub-8 a Sub-15 en la rama masculina y Sub-14 y Sub-16 en la femenina, con el objetivo de brindar mayor competencia a niños, niñas y adolescentes durante las celebraciones por la Independencia de Bolivia.

Con una agenda que reúne entrenamientos de selecciones nacionales, partidos oficiales del fútbol femenino y eventos de formación, Sporting Santa Cruz se consolida como un escenario clave para el presente y el futuro del fútbol boliviano.

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