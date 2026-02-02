Gobierno anuncia educación de calidad y cumplimiento del calendario escolar 2026

En un acto que marcó el inicio de una "nueva etapa de la educación en Bolivia", la ministra de Educación, Beatriz García, anunció que el compromiso estatal se centrará en garantizar una educación de calidad, orientada a que los niños y jóvenes puedan "crecer, aprender y soñar", con el estricto cumplimiento del calendario escolar en 2026.

"Este año nos comprometemos a una educación de calidad y es por eso que vamos a asegurarnos de que pasen los 200 días de clases. Pero no solo eso, sus maestros a partir de este año van a tener más tiempo para trabajar con ustedes en aula", aseguró la ministra en la Inauguración del Año Escolar, desarrollada en el municipio de Copacabana, La Paz.

La autoridad instó a los niños y jóvenes a priorizar las áreas troncales del conocimiento y que se enfoquen en mejorar su escritura, lectura y matemáticas.

Durante su discurso, la ministra señaló que existe una "crisis de valores", por lo que llamó a un trabajo conjunto entre el Estado y el hogar para ahondar en ello.

"Si queremos contar con niños y jóvenes competitivos, buenos ciudadanos y eventualmente buenos profesionales, tenemos que asegurarnos que tengan una base en valores como el respeto, la honestidad y la disciplina", afirmó.

En el acto, García procedió a la entrega simbólica de material para la Unidad Educativa “Cnl. Félix Rosa Tejada”, del distrito educativo de Copacabana, donde el presidente del Estado, Rodrigo Paz, hizo la inauguración oficial del año escolar.

