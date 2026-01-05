Educación convoca a prueba académica para acceder a 7.000 Becas Sociales

El Ministerio de Educación informó que el Gobierno lanzó la convocatoria a las ‘Becas Sociales’, dirigida a bachilleres del sistema educativo fiscal y de convenio, con prioridad para estudiantes que se hayan destacado por su rendimiento académico.

La viceministra de Educación Superior, Ana Cárdenas, explicó que en esta gestión se otorgarán 7.000 becas, que incluyen carreras técnicas y tecnológicas en institutos privados, así como carreras de licenciatura en universidades privadas.

“Las becas están orientadas a carreras empresariales, sociales, tecnológicas, urbanismo, gastronomía; en realidad, a toda la oferta académica que tienen los institutos y universidades privadas”, señaló la autoridad.

Becas para mejores calificaciones

Cárdenas aclaró que todos los postulantes deberán rendir una prueba académica, y que la selección se realizará en función de las mejores calificaciones y de las plazas disponibles.

“Los requisitos son tener un rendimiento académico destacado y llenar un formulario de postulación que está disponible en la página del Ministerio de Educación. Los postulantes deben elegir dos opciones: una principal y una secundaria. El formulario debe ser impreso y presentado el día de la prueba junto a una fotocopia de la cédula de identidad”, explicó.

Postulación gratuita y hasta el 9 de enero

Asimismo, la viceministra pidió a la población interesada no realizar ningún pago, y aclaró que el Ministerio de Educación definirá los recintos, fechas y horarios para la toma de las pruebas.

“El registro en línea estará disponible hasta el 9 de enero. Las pruebas se rendirán del 20 al 24 de enero, los resultados se publicarán hasta el 26 de enero y las inscripciones comenzarán a partir del 2 de febrero. El inicio de clases dependerá de cada instituto o universidad”, concluyó.

