Presunto secuestro en Yapacaní: cuatro encapuchados se llevan a una mujer a la fuerza

Un presunto secuestro mantiene en alerta a las autoridades del municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz. En las últimas horas se reportó la desaparición de una mujer de 55 años, identificada como Martha Cruz Maldonado, quien habría sido interceptada por sujetos armados y encapuchados.

De acuerdo con información preliminar, cuatro personas armadas habrían interceptado a la víctima cuando se encontraba junto a su hija. Los atacantes realizaron disparos al aire y posteriormente subieron por la fuerza a la mujer a un motorizado, para luego huir con rumbo desconocido.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 22:00 del domingo, y desde ese momento la Policía Boliviana activó un operativo de búsqueda, desplegando unidades de inteligencia para dar con el paradero de la mujer.

Asimismo, se inició la revisión de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los presuntos responsables y el vehículo utilizado en el hecho.

Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan ninguna hipótesis, mientras familiares y vecinos piden celeridad en las acciones policiales para lograr la pronta ubicación de la víctima.

