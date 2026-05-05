Crisis sanitaria en Cochabamba: La basura inunda las calles y los carros de EMSA

La capital valluna enfrenta una situación crítica de salubridad. Tras cuatro días de recojo irregular, los desechos sólidos se han apoderado de las aceras y contenedores, transformando puntos estratégicos de la ciudad en focos de infección y malos olores.

La acumulación de basura ha sobrepasado la capacidad de los contenedores y los denominados "puntos verdes". La población, visiblemente molesta, denuncia que la descomposición de los residuos orgánicos, acelerada por el clima, está generando olores nauseabundos y riesgos sanitarios inminentes.

La crisis actual no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores que han asfixiado el servicio de aseo:

Cierre de K'ara K'ara: Se ha confirmado que el ingreso de desechos al botadero municipal está restringido.

Falta de combustible: La escasez de diésel ha inmovilizado a gran parte de la flota de limpieza.

Feriado reciente: El descanso del pasado viernes interrumpió los cronogramas habituales, agravando el acumulado.

EMSA: Camiones llenos

En una visita realizada a las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), se pudo constatar una imagen alarmante: los carros basureros permanecen estacionados y cargados a tope con residuos, sin poder descargar.

Sin Gerencia: No se encontró al gerente de la institución para brindar declaraciones oficiales.

Respuesta Administrativa: El jefe administrativo de EMSA indicó escuetamente que se encuentran en "reuniones de alto nivel", aunque no precisó con qué sectores o autoridades.

Incertidumbre: Se espera una conferencia de prensa en las próximas horas, pero mientras tanto, el personal operativo sigue a la espera de instrucciones claras.

Ante la ausencia de pronunciamientos por parte del Ejecutivo Municipal, concejales de la ciudad han anunciado que tomarán acciones inmediatas para fiscalizar la gestión de esta crisis. La presión social aumenta mientras los ciudadanos exigen que el derecho a un medio ambiente limpio prevalezca sobre los conflictos logísticos y políticos que hoy mantienen a Cochabamba bajo la basura.

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