Oscar Chirinos Alanoca lanza su candidatura a la Alcaldía de El Alto con la promesa de una "transformación total"

Oscar Chirinos Alanoca, un hombre cuya historia en la ciudad de El Alto comenzó en 1990 cuando llegó desde la provincia Aroma con una "mochila llena de esperanzas", ha oficializado su intención de ocupar la silla municipal.

A sus 48 años, el candidato apuesta por un cambio radical en la imagen de la urbe alteña, basando su propuesta en la experiencia adquirida tras recorrer los 14 distritos y escuchar las demandas de una población que, según afirma, se siente abandonada y temerosa de su propia alcaldía.

Chirinos fue contundente al describir el estado actual de la infraestructura pública. Aseguró que las calles de El Alto parecen haber sido escenario de un conflicto bélico debido al deterioro extremo del asfalto. Ante este panorama, lanzó un compromiso ambicioso:

"En los dos primeros años de gobierno tendremos una ciudad nueva, con avenidas asfaltadas que se vean y se sientan", señaló, enfatizando que la modernización vial será el eje central de su gestión inicial.

Chirinos Alanoca identificó una crisis de confianza institucional en El Alto. Durante sus visitas distritales, observó que muchos vecinos evitan acercarse a las oficinas municipales por temor a ser extorsionados o sancionados injustamente.

"La gente piensa que les robarán en la alcaldía", lamentó el candidato, subrayando que su prioridad será limpiar la imagen administrativa para que el alteño vuelva a sentir que el gobierno municipal es un aliado y no un enemigo.

