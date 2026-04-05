Gobierno alista cumbre para definir una política ferroviaria en Bolivia

El Gobierno alista una cumbre nacional para consolidar una política ferroviaria en Bolivia, con el objetivo de fortalecer el transporte férreo y reducir los costos logísticos en el país.

La directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), Cynthia Aramayo, informó que el encuentro se realizará el próximo 8 de abril en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz.

“El objetivo de este evento es fijar una política ferroviaria en Bolivia, que nunca ha habido, para potenciar el sistema de transporte férreo y delinear la ruta que deberíamos seguir como país”, explicó.

Desde el Gobierno impulsan esta iniciativa con la premisa de fortalecer la conectividad a través de un sistema que es más económico, amigable con el medio ambiente y complementario al transporte carretero.

La cumbre, denominada “Bolivia: corazón de integración latinoamericana – Política nacional de ferrocarriles”, busca posicionar el debate sobre el rol estratégico del sistema ferroviario en la integración regional.

Aramayo destacó que el evento permitirá “poner en la palestra nacional” la importancia del transporte férreo como eje de articulación territorial y de conexión internacional.

En ese contexto, remarcó que Bolivia enfrenta altos costos logísticos en comparación con otros países de la región, por lo que una política ferroviaria podría incidir directamente en la competitividad del comercio exterior.

“Al mejorar la logística en el país, también se fortalecen las exportaciones y las importaciones”, sostuvo.

El encuentro contará con la participación de especialistas de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo.

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