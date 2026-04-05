Incendio en basural moviliza a bomberos en el quinto anillo y genera alerta vecinal

Un incendio en un basural se registró la noche de este sábado en la avenida Quinto Anillo, entre Tres Pasos al Frente y la avenida Sudamericana, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El hecho se reportó aproximadamente a las 19:30, tras múltiples llamadas de alerta de los residentes, lo que permitió la rápida intervención de equipos de emergencia.

Bomberos controlaron el fuego

Personal de Bomberos de Rescate Urbano, junto a la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio, acudió al lugar y logró controlar el incendio, evitando que las llamas se propaguen a viviendas cercanas.

“El incendio se originó en un basural y representaba un riesgo para los vecinos, tanto por la contaminación como por la posibilidad de que se extienda”, informó el capitán de bomberos Hugo, de la unidad Villa 1ro de Mayo.

Posibles causas

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego habría sido provocado por la quema de basura en el sector, presuntamente realizada por personas del lugar.

Esta práctica, además de generar contaminación, incrementa el riesgo de incendios de mayor magnitud.

Riesgo para la población

Las autoridades advirtieron que este tipo de incendios puede salirse de control rápidamente y derivar en siniestros estructurales que afecten viviendas o pongan en peligro la vida de las personas.

Recomendaciones

Bomberos y autoridades recomendaron a la población evitar la quema de basura y depositar los residuos en lugares autorizados, además de denunciar este tipo de prácticas.

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