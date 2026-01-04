“No estaremos a favor de ninguna dictadura”, afirmó el canciller tras captura de Maduro

El gobierno expresó su respaldo al pueblo venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El canciller Fernando Aramayo aseguró en contacto con Notivisión, que Bolivia defiende la democracia y la dignidad de los pueblos.

“El presidente Rodrigo Paz fue claro: la libertad no se negocia y la dignidad de los pueblos tampoco. Naturalmente, cuando un régimen ilegal, relacionado con el crimen organizado y con narcovínculos, gobierna y abusa del poder sometiendo a su sociedad, no garantiza la vigencia de los derechos humanos. Es un régimen con el que no vamos a estar de acuerdo. Nosotros somos defensores de la democracia y no estaremos nunca a favor de ninguna dictadura, sea de derecha o izquierda”, dijo Aramayo.

El canciller también explicó que Bolivia busca apoyar la recuperación del orden democrático en Venezuela y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Queremos poner en claro que estamos del lado del pueblo venezolano, que se restituya el proceso interrumpido en 2024, que se garanticen los derechos humanos y las libertades de los venezolanos, que se fortalezca la institucionalidad democrática, pero, sobre todo, que se trabaje con la población en un proceso de reconciliación y reconstrucción”, señaló.

Asimismo, Aramayo destacó que Bolivia mantiene canales diplomáticos abiertos y sigue de cerca la situación en Venezuela, atendiendo también las demandas de los connacionales que viven en el país.

“Estamos atendiendo todas las demandas de nuestros connacionales en Venezuela, hemos habilitado todos los canales diplomáticos y estamos pendientes de las próximas resoluciones. Entendemos que hay alguna apertura para la realización de una transición democrática que devuelva el orden constitucional y la vigencia del Estado de derecho. Si se devuelve independencia a las instituciones, naturalmente las relaciones diplomáticas de Bolivia con ese pueblo serán plenas”, indicó.

Finalmente, el canciller reafirmó el compromiso de Bolivia con la mediación y la ayuda humanitaria en Venezuela, destacando la disposición de su país para colaborar en la recuperación del país caribeño.

