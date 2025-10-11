En Pando, Tuto se impone con 3 puntos de diferencia sobre Rodrigo: 42% a 39%

La preferencia de intención de voto en el departamento pandino rumbo a la segunda vuelta es muy ajustado: Tuto Quiroga tiene un 42% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 39%. Es decir, la diferencia es de apenas 3%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son 1,8%; nulo un 1,8%; y los indecisos son 15,3%. En total, son 18,9%.

