TEMAS DE HOY:
Inseguridad Feria de Alasita

29ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

En Pando, Tuto se impone con 3 puntos de diferencia sobre Rodrigo: 42% a 39%

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados en Pando.

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 22:46

Escuchar esta nota

La preferencia de intención de voto en el departamento pandino rumbo a la segunda vuelta es muy ajustado: Tuto Quiroga tiene un 42% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 39%. Es decir, la diferencia es de apenas 3%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son 1,8%; nulo un 1,8%; y los indecisos son 15,3%. En total, son 18,9%.  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD