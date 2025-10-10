¡Atención! Conozca la alineación de Bolivia para jugar con Jordania

Ya se conoce la alineación titular de la selección boliviana de fútbol para enfrentar a Jordania, con la novedad de que el defensor del Shakhtar de Ucrania parte como titular.

Bolivia formará con Carlos Lampe en el arco; en la defensa estarán Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Carlos Fernández y Diego Medina. En el medio sector jugarán Gabriel Villamil, Lucas Chávez, Héctor Cuéllar, Robson Matheus y Miguel Terceros. El ataque nacional estará comandado por Enzo Monteiro.

FOTO: LA VERDE.

