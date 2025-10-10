TEMAS DE HOY:
Sujeto agresor INSEGURIDAD SANTA CRUZ Taxista agredido por un pasajero

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Atención! Conozca la alineación de Bolivia para jugar con Jordania

Ambos seleccionados rivalizan hoy en el Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu de Estambul, Turquía.

Martin Suarez Vargas

10/10/2025 11:30

Foto: La Verde.
Estambul, Turquía.

Escuchar esta nota

Ya se conoce la alineación titular de la selección boliviana de fútbol para enfrentar a Jordania, con la novedad de que el defensor del Shakhtar de Ucrania parte como titular.

Bolivia formará con Carlos Lampe en el arco; en la defensa estarán Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Carlos Fernández y Diego Medina. En el medio sector jugarán Gabriel Villamil, Lucas Chávez, Héctor Cuéllar, Robson Matheus y Miguel Terceros. El ataque nacional estará comandado por Enzo Monteiro.

FOTO: LA VERDE.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD