¡Atención! Conozca la alineación de Bolivia para jugar con Jordania

Ambos seleccionados rivalizan hoy en el Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu de Estambul, Turquía.
10/10/2025 11:30
Ya se conoce la alineación titular de la selección boliviana de fútbol para enfrentar a Jordania, con la novedad de que el defensor del Shakhtar de Ucrania parte como titular.
Bolivia formará con Carlos Lampe en el arco; en la defensa estarán Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Carlos Fernández y Diego Medina. En el medio sector jugarán Gabriel Villamil, Lucas Chávez, Héctor Cuéllar, Robson Matheus y Miguel Terceros. El ataque nacional estará comandado por Enzo Monteiro.
