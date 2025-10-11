En Santa Cruz, Tuto tiene más de doble de intención de votos que Rodrigo

La preferencia de intención de voto en el departamento cruceño rumbo a la segunda vuelta es muy amplia en favor del candidato de Alianza Libre: Jorge Tuto Quiroga tiene un 60,4% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 27,4%. Es decir, la diferencia es más del doble, y en puntos porcentuales es de 33%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 0,8%; nulo un 2,2%; y los indecisos son 9,2%. En total, suman 12,2%.

