En Santa Cruz, Tuto tiene más de doble de intención de votos que Rodrigo

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados en el departamento cruceño. 

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 22:33

La preferencia de intención de voto en el departamento cruceño rumbo a la segunda vuelta es muy amplia en favor del candidato de Alianza Libre: Jorge Tuto Quiroga tiene un 60,4% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 27,4%. Es decir, la diferencia es más del doble, y en puntos porcentuales es de 33%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 0,8%; nulo un 2,2%; y los indecisos son 9,2%. En total, suman 12,2%.  

