En La Paz, Rodrigo se impone con amplia ventaja

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados en la sede de Gobierno.

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 22:33

Escuchar esta nota

La preferencia de intención de voto en el departamento paceño rumbo a la segunda vuelta, muestra una amplia preferencia por el candidato de PDC: Rodrigo Paz tiene 51,3%, mientras que Tuto Quiroga tiene un 28,6% de intención de voto.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 2,9%; nulo un 7,8%; y los indecisos son 9,5%. En total, suman 20,2%.  

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

