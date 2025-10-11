En La Paz, Rodrigo se impone con amplia ventaja

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados en la sede de Gobierno.
10/10/2025 22:33
Escuchar esta nota
La preferencia de intención de voto en el departamento paceño rumbo a la segunda vuelta, muestra una amplia preferencia por el candidato de PDC: Rodrigo Paz tiene 51,3%, mientras que Tuto Quiroga tiene un 28,6% de intención de voto.
Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 2,9%; nulo un 7,8%; y los indecisos son 9,5%. En total, suman 20,2%.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57