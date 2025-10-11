En La Paz, Rodrigo se impone con amplia ventaja

La preferencia de intención de voto en el departamento paceño rumbo a la segunda vuelta, muestra una amplia preferencia por el candidato de PDC: Rodrigo Paz tiene 51,3%, mientras que Tuto Quiroga tiene un 28,6% de intención de voto.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 2,9%; nulo un 7,8%; y los indecisos son 9,5%. En total, suman 20,2%.

Mira la programación en Red Uno Play