En Cochabamba, la ventaja para Tuto sobre Paz es mínima: 0,2%

La preferencia de intención de voto en el departamento cochabambino rumbo a la segunda vuelta es muy ajustado: Tuto Quiroga tiene un 39,9% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 39,7%. Es decir, la diferencia es de apenas 0,2%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 3,7%; nulo un 7,8%; y los indecisos son 9,0%. En total, suman 20,5%.

