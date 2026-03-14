Stephani Macías interpretó a Laura Pausini con el corazón, pero el jurado le negó la silla

La competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con la presentación de Stephani Macías, una joven de 25 años proveniente de Santa Cruz de la Sierra, quien llegó al escenario decidida a demostrar su talento.

Stephani, madre de dos niñas, interpretó la canción “Amores extraños” de Laura Pausini, en una actuación marcada por la emoción y la entrega sobre el escenario.

Aunque su interpretación logró conectar con el público, los jueces fueron exigentes al momento de evaluar su desempeño y señalaron algunos aspectos técnicos que, a su criterio, no alcanzaron el nivel requerido para avanzar en la competencia.

El primero en pronunciarse fue Marco Veizaga, quien destacó algunas cualidades de la participante, pero también remarcó observaciones importantes.

“La potencia de tu voz me encantó, como manejas el escenario también, pero tu canción necesita dosificación y afinación. En el momento de emocionarte, te olvidas que tienes que mantenerte afinada durante toda la canción. Lo siento, esta noche no merece silla”, señaló.

Posteriormente, Tito Larenti coincidió con la evaluación y también consideró que la participante no debía ocupar una silla en la competencia.

La jurado Alenir Echeverría fue directa en su decisión.

“No merece silla”, afirmó.

Finalmente, Diego Ríos sostuvo que otorgarle una silla sería injusto frente al nivel mostrado por los demás participantes que continúan en competencia.

Con esta decisión unánime del jurado, Stephani Macías se despidió del escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces, en una noche donde la exigencia del jurado volvió a marcar el rumbo de la competencia.

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