Nacionales

Gestora inicia el pago de pensiones de diciembre desde el 3 de enero de 2026

Son más de 40 entidades financieras autorizadas en todo el país para realizar el pago. 

Naira Menacho

03/01/2026 12:02

La Gestora confirmó que desde este 3 de enero de 2026 se inicia el pago de las pensiones de diciembre de 2025. Los beneficiarios disponen de dos modalidades principales para el cobro:

Abono en cuenta: Se realizará de forma progresiva durante toda la jornada del sábado.

Pago por ventanilla: Habilitado desde primera hora en las 40 entidades financieras autorizadas en todo el país.

En el comunicado publicado por la Gestora se aclaró que el banco PRODEM y Mutual La Primera son la excepción al inicio de jornada, ya que atenderán para este pago a partir del lunes 5 de enero.

 

