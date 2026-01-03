TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

33ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Rodrigo Paz: “Bolivia siempre estará del lado de la democracia”

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira se manifestó en sus redes sociales respaldando la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por Estados Unidos

Juan Marcelo Gonzáles

03/01/2026 15:17

La Paz

Escuchar esta nota

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se manifestó en sus redes sociales respaldando la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por Estados Unidos.

La autoridad manifestó su desacuerdo con los casos de narcotráfico que relacionan al mandato de Maduro: “Cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, la sociedad es sometida a la tiranía”.

Pereira llamó a que se pueda respetar la verdadera democracia en Venezuela. “Bolivia reafirma que la salida para Venezuela es respetar el voto, que representa la verdadera voluntad popular”.

El presidente de Bolivia cierra su mensaje mencionando que Bolivia está del lado de la democracia: “Bolivia siempre estará al lado de la democracia, la institucionalidad y respeto a los derechos humanos”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD