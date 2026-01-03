Rodrigo Paz: “Bolivia siempre estará del lado de la democracia”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se manifestó en sus redes sociales respaldando la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por Estados Unidos.

La autoridad manifestó su desacuerdo con los casos de narcotráfico que relacionan al mandato de Maduro: “Cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, la sociedad es sometida a la tiranía”.

Pereira llamó a que se pueda respetar la verdadera democracia en Venezuela. “Bolivia reafirma que la salida para Venezuela es respetar el voto, que representa la verdadera voluntad popular”.

El presidente de Bolivia cierra su mensaje mencionando que Bolivia está del lado de la democracia: “Bolivia siempre estará al lado de la democracia, la institucionalidad y respeto a los derechos humanos”.

