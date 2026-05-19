Cae inmueble usado como centro de acopio de droga en Puerto Quijarro

En un operativo de interdicción al narcotráfico, efectivos de la FELCN, en coordinación con el Ministerio Público, intervinieron un inmueble ubicado en la localidad de Arroyo Concepción, del municipio de Puerto Quijarro.

Durante la requisa del domicilio, los uniformados hallaron 743 cápsulas, medio paquete, 10 paquetes tipo ladrillo, una lámina forrada con cinta beige y un bañador que contenían sustancias controladas.

Tras la prueba de campo, las sustancias dieron resultado positivo para pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína.

Como resultado del operativo, se procedió a la aprehensión de seis personas, entre varones y mujeres, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

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