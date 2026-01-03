TEMAS DE HOY:
San Juan: Aeropuerto suspende la mayoría de vuelos tras ataque de EE.UU. a Venezuela

Según la administración del aeropuerto, la medida responde a una orden de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA), que restringe temporalmente el espacio aéreo sobre Puerto Rico para aerolíneas estadounidenses.

EFE

03/01/2026 8:46

FOTO: EFE

El Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en San Juan, anunció este sábado que suspendió, por al menos 24 horas, la mayoría de los vuelos comerciales desde y hacia la capital puertorriqueña operados por aerolíneas estadounidenses tras el ataque militar de EE.UU. contra Venezuela.

Según explicó la administración del aeródromo en un comunicado, conforme a una orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés), "el espacio aéreo que cubre a Puerto Rico se encuentra temporalmente restringido para las aerolíneas de los Estados Unidos".

"Esta medida responde a consideraciones de seguridad aérea relacionadas con actividad militar en Venezuela y no está asociada a ninguna situación dentro del aeropuerto ni a Puerto Rico de manera directa", enfatizó el principal aeródromo de la isla caribeña.

Y, como resultado de esta disposición federal, "la mayoría de los vuelos comerciales desde y hacia el aeropuerto, operados por aerolíneas estadounidenses, se encuentran suspendidos o podrán ser cancelados temporalmente".

"Aerolíneas extranjeras y aeronaves militares no están incluidas en esta restricción, conforme a las autorizaciones establecidas por la FAA", indicó.

"La medida tiene una vigencia inicial aproximada de 24 horas, sujeta a evaluación y posibles extensiones por parte de las autoridades federales", añadió.

Ante todo ello, la administración del aeropuerto sanjuanero exhortó a los pasajeros a verificar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto y a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

"El Aeropuerto se mantiene en comunicación constante con las autoridades aeronáuticas federales y continuará informando oportunamente cualquier actualización oficial", apuntó.

EFE

