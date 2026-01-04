TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

Eeuu captura a nicolás maduro

El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el lunes la operación de EE.UU en Venezuela

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

EFE

03/01/2026 20:05

Foto: EFE.

Naciones Unidas, 3 ene (EFE).

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

EFE
 

