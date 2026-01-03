“Nosotros vamos a administrar a ese país hasta la transición segura y legal": Donald Trump revela los detalles de la captura de Maduro

El presidente Donald Trump calificó la detención de Nicolás Maduro como un "aviso" directo para cualquier nación que amenace la soberanía de Estados Unidos. Desde su residencia en Mar-a-Lago, el mandatario afirmó que esta operación militar restablece el dominio indiscutible de Washington sobre el Hemisferio Occidental.

La captura se produjo durante una incursión de fuerzas especiales en Caracas, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron puestos bajo custodia. Actualmente, ambos son trasladados en una nave de la Armada estadounidense hacia Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo.

Trump enfatizó que la presencia naval frente a las costas venezolanas se mantendrá firme y sin modificaciones. El embargo petrolero sobre el país sudamericano continuará vigente hasta que las demandas de la Administración estadounidense sean satisfechas por completo.

El mandatario criticó duramente a gobiernos anteriores por descuidar la seguridad regional y permitir el crecimiento de amenazas externas. Bajo su estrategia actual, aseguró que el poder de Estados Unidos será reforzado de forma "poderosa" en toda Latinoamérica.

Esta es una noticia en desarrollo y se espera que el Departamento de Justicia brinde detalles sobre la comparecencia inicial en suelo norteamericano. Analistas internacionales sugieren que este movimiento militar redefine las relaciones diplomáticas en todo el continente de manera inmediata.

Finalmente, Trump celebró que el pueblo venezolano "será libre" y prometió un futuro de prosperidad para quienes han sufrido bajo la gestión anterior. La Casa Blanca confirmó que el objetivo central es garantizar que la justicia estadounidense procese formalmente al líder capturado.

