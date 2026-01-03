Analista: "Operación de EE. UU responde al impacto del narcoestado"

El reciente operativo de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha generado un amplio debate sobre su legalidad. Para la analista Roxana Forteza, la acción tiene sustento en el derecho internacional y responde a una problemática global.

“Hay que entender que el accionar de Estados Unidos no va en nombre de EE. UU., sino en nombre justamente de una comunidad internacional que se ve afectada por este narcoestado, ya sea en el negocio del narcotráfico o en los siete millones de migrantes venezolanos que existen en el mundo”, explicó Forteza.

La especialista señaló que, aunque muchos perciban la intervención como una invasión o una violación al derecho internacional, la operación está respaldada por declaraciones previas del gobierno estadounidense.

“No hubo desde el momento que Donald Trump, el primer día de trabajo, dijo que los países que tienen problemas de ser narcotraficantes se iban a considerar terroristas internacionales. Lo dijo el primer día. Está completamente justificada. Justificada legalmente hablando, está justificada”, afirmó.

Forteza añadió que la situación de Venezuela como narcoestado ha generado un impacto regional significativo: “Si es o no es, estamos hablando que Latinoamérica sí ha desbordado narcoestado. Lo hemos vivido nosotros”.

