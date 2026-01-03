Reconstrucción del ataque: Así fue la operación que sacó a Maduro de Venezuela

La madrugada de este sábado, mientras gran parte de Venezuela dormía, comandos del ejército de Estados Unidos iniciaron una operación relámpago contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados y trasladados al país norteamericano para que responda ante la justicia.

La llamada “Operación Resolución Absoluta” fue preparada durante meses y planificada en detalle los últimos cuatro días. El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., explicó a medios estadounidenses que la operación fue “discreta, precisa y llevada a cabo durante las horas más oscuras”. The Wall Street Journal informó que participaron unidades Delta Force y Night Stalkers, especialistas en misiones de alto riesgo.

El operativo se realizó aprovechando la luna del lobo, que proporciona mayor visibilidad nocturna. La misión había sido aplazada días antes por condiciones climáticas y un ataque previo contra el ISIS en Nigeria. Según declaraciones de Trump a FoxNews, él había ofrecido previamente a Maduro rendirse, pero el mandatario venezolano rechazó la propuesta.

Participación militar

Más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases y portaaviones en todo el hemisferio occidental. Helicópteros Chinook, Black Hawk y Little Bird, junto a aviones F-22, F-35, F-18 y bombarderos B-1, apoyaron la incursión. The Wall Street Journal detalló que los Night Stalkers realizan misiones a baja altura y la Delta Force es experta en capturas de alto riesgo.

Se atacaron La Carlota y Fuerte Tiuna para limitar cualquier contraataque. Según The New York Times, las fuerzas estadounidenses desactivaron sistemas de defensa aérea y cortaron el suministro eléctrico de Caracas durante la operación. Varias personas resultaron heridas, aunque las autoridades venezolanas no precisaron cifras.

Llegada de Nicolás Maduro a New York

CNN indicó que la extracción fue “rápida y precisa”, y que el matrimonio fue trasladado a un helicóptero hasta el portaaviones USS Iwo Jima y luego a Nueva York para enfrentar juicio. Un helicóptero fue alcanzado durante la operación y algunos soldados estadounidenses resultaron heridos, según fuentes militares citadas por The Wall Street Journal.

Reacciones oficiales

Trump describió la operación como “un trabajo asombroso” y anunció en su red social Truth la captura de Maduro. La Casa Blanca comunicó la misión a líderes del Congreso después de la operación, argumentando su autoridad como comandante en jefe.

La captura de Maduro había sido uno de los objetivos prioritarios de Trump desde enero de 2025. The New York Times detalló que los primeros planes para deponerlo se ordenaron en diciembre de 2025 y culminaron con el despliegue de 14.000 soldados y varios portaaviones, incluido el USS Gerald Ford.

Prisión Federal de Brooklyn donde estará Nicolás Maduro

Mira la programación en Red Uno Play