El gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, se pronunció este sábado sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y aseguró que este hecho demuestra que “las dictaduras no son eternas”.

A través de sus redes sociales, Camacho señaló que Maduro impuso su gobierno mediante el fraude electoral y que, desde esa dictadura, promovió graves violaciones a los derechos humanos y protegió a mafias internacionales dedicadas al narcotráfico. “La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro demuestra que las dictaduras no son eternas”, escribió el gobernador.

Camacho destacó la importancia de que los ciudadanos de Venezuela puedan recuperar la democracia, la libertad y la prosperidad.

“Hago votos para que el pueblo venezolano recupere la democracia, la libertad y la prosperidad”, agregó en su publicación, en la que también condenó los años de corrupción y represión bajo el régimen chavista.

El mensaje del gobernador cruceño se suma a la serie de reacciones de líderes regionales y políticos de oposición que celebraron la aprehensión de Maduro la madrugada de este 3 de enero, luego de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo un operativo militar que incluyó la captura del mandatario y su esposa, Cilia Flores.

