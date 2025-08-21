Expulsan a boliviano de Chile tras cumplir condena por tráfico de drogas en Los Ríos

Un ciudadano boliviano fue expulsado de Chile luego de cumplir una condena en la Región de Los Ríos por el delito de tráfico de drogas, tipificado en la Ley 20.000.

La medida fue ejecutada por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Polint) de la PDI Valdivia, en coordinación con Gendarmería de Chile.

El extranjero, que recientemente había recuperado su libertad, fue trasladado bajo custodia hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, desde donde se concretó su salida del territorio nacional en cumplimiento de la normativa vigente en materia migratoria.

El jefe del Departamento de Migraciones de Valdivia, subprefecto Francisco Clavijo Vera, destacó la acción conjunta de las instituciones.

“Cuando las instituciones trabajan unidas, se fortalecen las respuestas frente al crimen y la protección de la ciudadanía”, señaló, subrayando que este tipo de procedimientos buscan resguardar la seguridad interna del país.

