Comunidad

Viceministro Aguilera: "Asesinato en San Ramón tiene vínculos con Marset"

Aguilera explicó que la víctima fue acribillada con 31 disparos y que este hecho estaría relacionado con la disciplina interna y expansión de la organización criminal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/10/2025 8:32

Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó que existe un vínculo entre las recientes amenazas del narcotraficante Sebastián Marset y el asesinato de John López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón.

Aguilera recordó que en 2023 se realizaron intervenciones en San Ramón debido a actividades vinculadas con Marset y sus estructuras criminales.

“Efectivamente es por eso que se intervino el 2023 San Ramón y en aquella oportunidad hubo respuesta de la población, puesto que sufrimos agresiones. Se intervinieron varios domicilios, se logró secuestrar armas”, afirmó el viceministro.

Según Aguilera, los motivos por los que estas organizaciones criminales emiten amenazas o cometen asesinatos incluyen:

"Mantenimiento de la disciplina interna: quien engaña en sustancias controladas o dinero primero es amenazado, luego secuestrado su círculo familiar y, finalmente, puede ser asesinado. Búsqueda de nuevos mercados o rutas y por último la consolidación del poder de la organización", explicó.

John López Rodríguez fue acribillado con al menos 31 disparos de arma de fuego en la plaza de San Ramón. La víctima había sobrevivido previamente a un ataque armado en la zona del octavo anillo en Santa Cruz.

El viceministro aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del hecho y además dar con el paradero del narcotraficante Sebastián Marset.

