Francia se lleva la victoria frente a Senegal (3-1)

En el estadio Nueva York, Francia pudo celebrar en una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA gracias a los goles de Kylian Mbappé (20' 2T y 50' 2T) y Bradley Barcola (36' 2T). El choque por la fecha 1 del grupo I finalizó este martes 3 a 1 y Senegal pudo vencer el arco rival con la anotación de Ibrahim Mbaye (49' 2T).

Nicolas Jackson sacó un tremendo disparo a los 24 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Kylian Mbappé se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Francia mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 14 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Michael Olise. El mediocampista de Francia acertó 46 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El delantero Ismaïla Sarr de Senegal sacó a bailar al defensor Theo Hernández de Francia y le tiró un caño a los 47 minutos de la primera etapa.

El director técnico de Francia, Didier Deschamps, planteó una estrategia 4-4-2 con Mike Maignan en el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Theo Hernández en la línea defensiva; Michael Olise, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Désiré Doué en el medio; y Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Pape Thiaw se pararon con un esquema 4-3-3 con Edouard Mendy bajo los tres palos; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf en defensa; Lamine Camara, Idrissa Gueye y Pape Gueye en la mitad de cancha; y Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Nueva York fue Alireza Faghani.

Francia se medirá con Irak en la próxima jornada del Mundial. Por su parte, Senegal y Noruega harán lo propio en el estadio Nueva York.

Cambios en Francia

79' 2T - Salió Ousmane Dembélé por Bradley Barcola

86' 2T - Salió Désiré Doué por Rayan Cherki

Cambios en Senegal

74' 2T - Salió Ismaïla Sarr por Ibrahim Mbaye

75' 2T - Salió Lamine Camara por Habib Diarra

83' 2T - Salieron Nicolas Jackson por Bamba Dieng y Pape Gueye por Iliman Ndiaye

87' 2T - Salió Idrissa Gueye por Pathé Ciss

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